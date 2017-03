Fréttir af Prjónagleði 2017

Fréttatilkynning

Textílsetur Íslands og samstarfsaðilar munu í sumar standa fyrir hátíðinni Prjónagleði en Prjónagleði var haldin í fyrsta sinn á Blönduósi árið 2016.

Prjónagleði mun fara fram helgina 9. – 11. júní en hún hefur það að markmiði að sameina reynda kennara og áhugasamt prjónafólk frá Íslandi sem og erlendis frá til þess að deila og miðla reynslu, læra eitthvað nýtt og hafa gaman.

Um 15 námskeið verða í boði en frekari upplýsingar um námskeiðin má finna á heimasíðu hátíðarinnar www.prjonagledi.is. Á meðan á hátíðinni stendur verður sett upp sölusýning í Íþróttahúsinu á Blönduósi, en þar verður einnig veitingasala og ýmsar uppákomur.

Hannah Kent, ástralski rithöfundurinn, sem skrifaði metsölubókina Náðarstund, verður með fyrirlestur um Agnesi Magnúsdóttur og örlög hennar. Hannah Kent mun koma fram á opnunarhátíð Prjónagleði sem fram fer föstudagskvöldið 9. júní kl. 20:00 í Félagsheimilinu á Blönduósi.

Prjónagjörningurinn ,,OWN YOUR OWN TIME VI” mun fara fram á hátíðinni en í gjörningnum sem tekur eina klukkustund mun stór hópur prjónafólks hittast og eiga einstaka stund saman. Lykilinn að prjónagjörningnum er að þvinga tímann til að aðlaga sig að líkamstaktinum. Skráning er efst á heimasíðu Prjónagleðinnar.

Á laugardagskvöldinu verður hátíðarkvöldverður í Félagsheimilinu á Blönduósi, þriggja rétta kvöldverður með áherslu á hráefni úr heimabyggð. Björk Jakobsdóttir, leikkona og skemmtikraftur verður veislustjóri.

Frekari upplýsingar og skráning á hátíðana má nálgast á www.prjonagledi.is eða á www.knittingfestival.is

Einnig eru veittar upplýsingar á netfanginu skrifstofa@tsb.is eða í síma 452-4030 á skrifstofutíma.